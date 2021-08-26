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21:30, 25 августа 2021 года "Пульс" с Еленой Литинской. 25.08.2021 - Где сегодня открыты стационары для лечения ковид, и какие есть резервы?

- Как должна проходить диспансеризация после новой коронавирусной инфекции? Интервью с представителем ТФОМС Орловской области.

- Баклажан – главный герой рубрики «Здоровье по-домашнему».











Елена Литинская



