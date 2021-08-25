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14:54, 25 августа 2021 года На Орловщине сохраняется тенденция к падению производства сахара, муки и крупы Уже несколько месяцев подряд фиксируются показатели значительно меньшие, чем были в прошлом году.





На Орловщине за 7 месяцев 2021 года главным фактором роста пищевой промышленности остаётся производство парной, остывшей или охлаждённой свинины. По сравнению с аналогичным прошлогодним показателем прирост составил 14,5%. Также в текущем году значительно возросло изготовление мясных полуфабрикатов – на 35,5%.



Однако производство белого свекловичного сахара, различной муки и крупы в Орловской области не может выйти из крутого пике. Их было произведено на 60,5%, 31,3% и 24,3% соответственно меньше, чем год назад. Параллельно на 15% снизилось изготовление жидкого обработанного молока, на 8% – хлебобулочных изделий недлительного хранения, на 10,4% – плодовоовощных консервов.





Артём Ежаков



