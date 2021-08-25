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15:52, 25 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Массовой гибелью рыбы в Кромском районе заинтересовалась прокуратура. Масштаб бедствия еще предстоит выяснить экологам и правоохранителям.



- Плюс 96 новых случаев коронавируса. Но Орловщина продолжает защищаться от заболевания. 200 предприятий получили статус «зелёных».



- Праздник в преддверии Дня знаний организовали в Театре кукол.



- Контроль качества. В Болховском районе общественники подключились к приёмке дорог.



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