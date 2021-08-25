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15:55, 25 августа 2021 года В Орловской области снизилась подростковая преступность Об этом было заявлено на сегодняшней пресс-конференции, посвященной подготовке полиции ко Дню знаний.





На Орловщине за 7 месяцев текущего года снизилась подростковая преступность, – сообщили в областном УМВД. Статистику привёл глава отдела организации деятельности УУП и ПДН регионального УМВД Александр Жуков. Он заявил, что в январе-июле 2021 года на 16,5% уменьшилось число несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции. Также более чем на 20% сократились преступления, совершенные подростками. Число ребят, преступивших закон, снизилось на 13,2%. Также уменьшился показатель административных правонарушений среди ребят – на 6,8%.





Артём Ежаков



