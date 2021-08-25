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16:04, 25 августа 2021 года

Водители «скорых» на Орловщине недополучили стимулирующие выплаты

Речь идёт о четырёх медучреждениях региона.


В Орловской области после проведённой по указу регионального прокурора Владислава Малкина проверки восстановлены права водителей «скорой помощи». По результатам обращения, полученного главой ведомства на личном приёме, установлено, что при расчёте их зарплаты для «отпускных» не учитывались «ковидные» выплаты, выплаченные с мая по октябрь 2020 года. Пострадали работники четырёх региональных медучреждений.

После рассмотрения представления прокуратуры, из регионального бюджета распределены деньги на стимулирующие выплаты водителям «скорых».

Также удалось помочь постоялице Богдановского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Администрация медучреждения не приняла своевременных мер по выдаче женщине кресла-каталки, но после вмешательства прокуратуры инвалид получила свое средство реабилитации, – сообщили в ведомстве.


Артём Ежаков
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