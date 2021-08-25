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16:26, 25 августа 2021 года

Орловский хоккеист-профессионал успешно начал предсезонный Кубок мэра Москвы

Александр Никишин, выступающий за ХК «Спартак», отметился голом в матче против подмосковного «Витязя».


Сегодня в Москве стартовал хоккейный Кубок мэра Москвы, который является предварительным соревнованием перед началом сезона Континентально хоккейной лиги. В одном из матчей встретились столичный «Спартак» и подмосковный «Витязь». Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Спартака». Одну из шайб забил орловец Александр Никишин. Отметим, что в составе «Витязя» на лёд выходил другой наш хоккеист – Никита Гончаров. Правда, ему успешными действиями отличиться не удалось.


Анастасия Дорохова
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