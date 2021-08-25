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16:51, 25 августа 2021 года Качество орловского школьного образования признано «высоким» Исследование провела Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.





Качество школьного образования в Орловской области признано «высоким». По результатам исследования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Орловщина вошла в «салатовую» зону вместе с 47-ю регионами и занимает 37-е место со сводным показателем 51,7.



Субъекты РФ оценивали по 12-ти категориям в трёх группах: результаты учёбы школьников, ориентированность на практические занятия и управление системой школьного образования.





Артём Ежаков



