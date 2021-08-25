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17:28, 25 августа 2021 года Орловцы выиграли Кубок России по планёрному спорту в смешанном классе Соревнования завершились накануне на аэродроме Пугачёвка.





Под Орлом, на аэродроме Пугачёвка состоялся Кубок России по планёрному спорту в смешанном классе. Соревнования проходили с 14 по 24 августа.



Холодный фронт - один из признаков отмены лётного дня в соревнованиях по планёрному спорту. Бывает, что участники сидят на земле целую неделю. В Орле спортсменам повезло, и полёты почти не отменялись. Удалось разыграть семь упражнений.



Тамара Свиридова, главный судья Кубка России по планёрному спорту в смешанном классе: «У спортсменов может быть два вида задания. Либо просто дистанция – кто быстрее её пролетает, тот и победил. Либо назначается второй тип упражнений – время. Назначается время и зоны - поворотные точки, которые они должны пройти. В этой зоне взять наилучшую точку и перейти в следующую зону последовательно по заданию».

Кубок России в Орле проходил в смешанном классе планёров. Это означает, что в соревнованиях участвуют планеристы на разных моделях легкокрылых машин. Чтобы уравнять шансы, существуют специальные коэффициенты.



Поднимают в небо планёры самолеты «Вильга». Крепится к ним безмоторный аппарат специальным веревочным тросом и на высоте около семисот метров уходит в свободный полёт. В планшетных компьютерах спортсменов – задание на день. В один из последних соревновательных дней в нём содержалось ограничение по времени – 4 часа. Сядешь раньше – заведомо проиграешь по скорости.



Выполнение задания участниками соревнований начинается не сразу. Для этого с земли главным судьей соревнований подаётся команда.



По итогам личного зачёта Кубка России лучшим стал орловец Василий Ерофеев. Также в активе хозяев и бронзовая награда – её завоевал Александр Жуковин. Удача сопутствовала нашим спортсменам и в командном зачёте.





Анастасия Дорохова



