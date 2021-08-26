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21:20, 25 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле открыли дополнительный пункт вакцинации. Он расположился в главном здании МФЦ.



- Гибелью рыбы в водоёме заинтересовались контролирующие органы.



- Жильцы девятиэтажки на улице Матросова уже больше двух месяцев не могут воспользоваться лифтом. В ситуацию вмешался ОНФ и прокуратура.



- Спасатели МЧС провели дезинфекцию вокзала.



- День знаний полиция усилит патрулирование и возьмёт школы под круглосуточную охрану.



- Орловец Юрий Ноздрунов обыграл первого соперника на Паралимпиаде в Токио.



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