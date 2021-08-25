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19:53, 25 августа 2021 года Губернатор Клычков посетил поля и предприятия Верховского района Глава региона осмотрел районные стройки, хозяйства и пообщался с жителями.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл сегодняшний день в Верховском районе. В ходе рабочей поездки глава региона заглянул в село Русский Брод – там он посетил местное фермерское хозяйство по выращиванию однолетних культур, возложил цветы к воинскому захоронению и проверил реконструкцию сельского дома культуры. Завершить основные работы в ДК планируют 1 сентября. Из-за экономии здесь выполнят даже больше, чем изначально планировалось.



Затем губернатор отправился в райцентр – в Верховье он посетил Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии, который ежегодно проверяет в рамках своей деятельности 55 тысяч гектаров сельхозземель. Глава региона осмотрел производство и побеседовал с главой Центра о текущей работе.



Завершил поездку Клычков встречей с жителями двух домов по улице Чернышова – здешние дворовые территории приводились в порядок в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Губернатор осмотрел качество работ и пообщался с гражданами на тему дворового ремонта.





Артём Ежаков



