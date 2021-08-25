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20:44, 25 августа 2021 года На Орловщине расселят ещё 60 аварийных домов В России продлена программа по переселению из ветхого жилья.





Президент РФ Владимир Путин анонсировал новую программу по расселению аварийного жилого фонда. Она коснется зданий, получивших соответствующий статус до 1 января 2021 года. Сегодня во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что под это условие попадают ещё 60 домов – в них проживают более 2,2 тысяч человек.





Артём Ежаков



