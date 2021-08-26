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20:56, 25 августа 2021 года Губернатор Андрей Клычков поручил проконтролировать «президентские» выплаты пенсионерам В сентябре этой категории граждан будет выплачено по 10 тыс. рублей.





Распоряжением президента Владимира Путина всем без исключения пенсионерам в сентябре будет произведена выплата в размере 10 тыс. рублей.



Как сообщил сегодня во время прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков, он дал поручение соответствующим службам региона проконтролировать эти выплаты. Деньги придут на беззаявительной основе.



Напомним, что к началу учебного года по 10 тысяч рублей получат все школьники.





Артём Ежаков



