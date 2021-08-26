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21:02, 25 августа 2021 года

Андрей Клычков назвал нерешаемые проблемы Болхова «головной болью»

Глава региона намерен в ближайшее время посетить район.


Во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков признался, что город Болхов стал его «отдельной головной болью». Такое заявление он сделал в ответ на сообщение зрителя трансляции о плохой дороге на ул. Кулига и Комсомольская.

Глава региона подчеркнул, что должен был посетить район на прошлой неделе, но поездка сорвалась. «Обязательно поеду. По Болхову нужно отдельно работать – здесь сложно всё».


Артём Ежаков
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