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21:02, 25 августа 2021 года Андрей Клычков назвал нерешаемые проблемы Болхова «головной болью» Глава региона намерен в ближайшее время посетить район.





Во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков признался, что город Болхов стал его «отдельной головной болью». Такое заявление он сделал в ответ на сообщение зрителя трансляции о плохой дороге на ул. Кулига и Комсомольская.



Глава региона подчеркнул, что должен был посетить район на прошлой неделе, но поездка сорвалась. «Обязательно поеду. По Болхову нужно отдельно работать – здесь сложно всё».





Артём Ежаков



