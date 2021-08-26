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21:23, 25 августа 2021 года Андрей Клычков поблагодарил орловских учителей за высокий уровень школьного образования Губернатор Орловской области говорил об этом сегодня в прямом эфире в соцсетях.





Глава региона Андрей Клычков поблагодарил учителей за их труд: «Хочу в преддверии 1 сентября сказать спасибо нашим учителям. Все школы приняты, к началу учебного года готовы».



Качество школьного образования в Орловской области признано высоким. По результатам исследования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Орловщина занимает 37-е место со сводным показателем 51,7. Субъекты РФ оценивали по 12-ти категориям в трёх группах: результаты учёбы школьников, ориентированность на практические занятия и управление системой школьного образования.



Что касается начала нового учебного года, то, как отметил Андрей Клычков, 1 сентября линейки в орловских школах проведут в классах или на улице. Решение будет принято завтра, 26 августа, на заседании оперативного штаба.





Артём Ежаков



