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21:23, 25 августа 2021 года

Андрей Клычков поблагодарил орловских учителей за высокий уровень школьного образования

Губернатор Орловской области говорил об этом сегодня в прямом эфире в соцсетях.


Глава региона Андрей Клычков поблагодарил учителей за их труд: «Хочу в преддверии 1 сентября сказать спасибо нашим учителям. Все школы приняты, к началу учебного года готовы».

Качество школьного образования в Орловской области признано высоким. По результатам исследования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Орловщина занимает 37-е место со сводным показателем 51,7. Субъекты РФ оценивали по 12-ти категориям в трёх группах: результаты учёбы школьников, ориентированность на практические занятия и управление системой школьного образования.

Что касается начала нового учебного года, то, как отметил Андрей Клычков, 1 сентября линейки в орловских школах проведут в классах или на улице. Решение будет принято завтра, 26 августа, на заседании оперативного штаба.


Артём Ежаков
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