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9:25, 26 августа 2021 года Под Ливнами отремонтируют два сельских дома культуры В районе запланированы некоторые обновления социальной инфраструктуры.





Ливенскому району выделено 4,9 миллиона рублей на ремонт филиала Навесненского сельского дома культуры и танцевального зала филиала Росстанского СДК. К работам здесь уже приступили.



Также Ливнам выделено 117 тысяч рублей для укрепления материально-технической базы филиала Вязово-Дубравского. Сюда уже куплены звуковое и световое оборудование.



Учёба также не остается в стороне – в этом году в районе в Сергиевской, Здоровецкой и Росстанской средних общеобразовательных школах появятся центры дополнительного образования «Точка роста».



А ремонт городской детской школы искусств уже завершён. За 5,27 миллиона рублей здесь поработали над кровлей, фасадом, окнами, пандусом, туалетом, отоплением, освещением и т.д.





Артём Ежаков



