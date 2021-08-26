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9:25, 26 августа 2021 года

Под Ливнами отремонтируют два сельских дома культуры

В районе запланированы некоторые обновления социальной инфраструктуры.


Ливенскому району выделено 4,9 миллиона рублей на ремонт филиала Навесненского сельского дома культуры и танцевального зала филиала Росстанского СДК. К работам здесь уже приступили.

Также Ливнам выделено 117 тысяч рублей для укрепления материально-технической базы филиала Вязово-Дубравского. Сюда уже куплены звуковое и световое оборудование.

Учёба также не остается в стороне – в этом году в районе в Сергиевской, Здоровецкой и Росстанской средних общеобразовательных школах появятся центры дополнительного образования «Точка роста».

А ремонт городской детской школы искусств уже завершён. За 5,27 миллиона рублей здесь поработали над кровлей, фасадом, окнами, пандусом, туалетом, отоплением, освещением и т.д.


Артём Ежаков
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