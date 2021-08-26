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4:26, 26 августа 2021 года 26 августа вакцинация от COVID-19 организована в Северном и Заводском районах Орла Мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.





В Северном и Заводском районах Орла сегодня, 26 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресам: ул. Металлургов, д. 17/1 («Европа»), ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж).



Также сегодня мобильная вакцинация развёрнута в Ливнах. С 11:00 до 18:00 прививку можно сделать по адресу: ул. Заливенская, д. 63 (территория около магазина «Пятерочка»).



Прививка делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



