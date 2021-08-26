Главная » Новости



8:28, 26 августа 2021 года Орловские спортсмены привезли две золотые медали с соревнований по бобслею и скелетону Также в копилке у наших спортсменов одна серебряная награда.





В городе Павловск завершился чемпионат Воронежской области по бобслею и скелетону.



В состязании бобслейных двоек золото забрал орловский экипаж в составе Никиты Чипизубова и Никиты Швецова. Среди девушек серебро в аналогичной категории забрала Полина Копылова (в напарницах – воронежская спортсменка Софья Стёпушкина), четвёртое место здесь заняли орловчанки Юлия Болотина и Ольга Домнина, пятое – София Александрова (в напарницах – Мелиса Багаева из Башкортостана).



В скелетоне на высшую ступень пьедестала забрался Иван Романов, – сообщает областная федерация бобслея.



Фото предоставлено спортсменами





Артём Ежаков



