Главная » Новости



7:30, 26 августа 2021 года На Орловщине подскочило производство медицинских изделий и лекарств За семь месяцев текущего года промышленное производство в регионе выросло на 13,5%.





В Орловской области за 7 месяцев 2021 года выросло промышленное производство – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оно повысилось на 13,5%. Так, в 2,3 раза выросло изготовление напитков, в 2 раза – лекарственных средств и медицинских изделий, в 1,7 раза – машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Также на 134,1% увеличилось производство электричества, газа, пара и обеспечение кондиционированием воздуха.



В производительности добавили все четыре сектора промышленности – добывающие производства (+2,9%), обрабатывающие (+12,1%), энергетические, тепловые, газоснабжающие (+17,6%). Водоснабжение и водоотведение, а также предприятия по утилизации отходов и ликвидации загрязнений нарастили производство на 49,1%.





Артём Ежаков



