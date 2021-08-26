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7:30, 26 августа 2021 года

На Орловщине подскочило производство медицинских изделий и лекарств

За семь месяцев текущего года промышленное производство в регионе выросло на 13,5%.


В Орловской области за 7 месяцев 2021 года выросло промышленное производство – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оно повысилось на 13,5%. Так, в 2,3 раза выросло изготовление напитков, в 2 раза – лекарственных средств и медицинских изделий, в 1,7 раза – машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Также на 134,1% увеличилось производство электричества, газа, пара и обеспечение кондиционированием воздуха.

В производительности добавили все четыре сектора промышленности – добывающие производства (+2,9%), обрабатывающие (+12,1%), энергетические, тепловые, газоснабжающие (+17,6%). Водоснабжение и водоотведение, а также предприятия по утилизации отходов и ликвидации загрязнений нарастили производство на 49,1%.


Артём Ежаков
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