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6:31, 26 августа 2021 года Педагоги Орла достигли коллективного иммунитета против COVID-19 В областной столице вакцинировано, освобождено от прививки или имеют естественные антитела около 75% работников образовательных учреждений.





В Орле в образовательных учреждениях вакцинировано, имеют антитела или медотвод от прививки 73,93% сотрудников. Из 7 686 человек зачтены в показатель т.н. «коллективного иммунитета» против коронавируса 5 682 педагога - 3 709 из них привились, 1 973 освобождены от укола или имеют сформированную защиту после перенесенной болезни.



Эти цифры прозвучали на августовской конференции работников системы образования. Присутствующий на мероприятии мэр Орла Юрий Парахин выразил надежду, что к 1 сентября процент защищённых от болезни педагогов достигнет ста.



Можно сказать, что учителя Орла уже добились коллективного иммунитета. Точное число для его достижения колеблется, но, как правило, звучат показатели в 60-70%.





Артём Ежаков



