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10:01, 26 августа 2021 года В Орле завершено расследование ДТП с тяжело пострадавшим ребёнком Предполагаемый виновник может отправиться в колонию на два года.





Следственные органы передали в суд уголовное дело в отношении водителя ВАЗ-21154. Об этом сообщили в областном СУ СК. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Одним из возможных наказаний является заключение сроком до двух лет.



Следствие считает, что 15 июня подсудимый нарушил ПДД при повороте налево с улицы Розы Люксембург на улицу Гагарина – он не пропустил встречный ВАЗ-21124, имеющий приоритет проезда, чем и спровоцировал столкновение. В «двенадцатой» «Ладе» тяжкий вред здоровью получил малолетний ребёнок, сидящий в детском удерживающем кресле.



Фото СУ СК по Орловской области





Артём Ежаков



