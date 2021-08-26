четверг 26.08.2021 11:01:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

10:45, 26 августа 2021 года

В Орле план годового дворового ремонта выполнен на 75%

Речь идет о реализации национального проекта «Жильё и городская среда».


Во вторник, 24 августа, проверяющая комиссия проинспектировала восемь дворов, отремонтированных подрядчиком в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Это дворы домов № 2, 4, 8, 10, 16, 18 и 20 по улице Силикатной, а также улице Сурена Шаумяна, 16. Последний объект по-своему уникален. Здесь впервые в этом году построена централизованная ливневая канализация. Впрочем, понравилось проверяющим далеко не всё – над подъездами д. 16 на Силикатной нет козырьков, а также необходима замена дверей.

Всего в Орле в этом году будет отремонтировано 42 дворовые территории. 32 из них полностью заасфальтированы, – сообщили в мэрии Орла.

Фото мэрии Орла




Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.