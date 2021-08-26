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10:45, 26 августа 2021 года В Орле план годового дворового ремонта выполнен на 75% Речь идет о реализации национального проекта «Жильё и городская среда».





Во вторник, 24 августа, проверяющая комиссия проинспектировала восемь дворов, отремонтированных подрядчиком в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Это дворы домов № 2, 4, 8, 10, 16, 18 и 20 по улице Силикатной, а также улице Сурена Шаумяна, 16. Последний объект по-своему уникален. Здесь впервые в этом году построена централизованная ливневая канализация. Впрочем, понравилось проверяющим далеко не всё – над подъездами д. 16 на Силикатной нет козырьков, а также необходима замена дверей.



Всего в Орле в этом году будет отремонтировано 42 дворовые территории. 32 из них полностью заасфальтированы, – сообщили в мэрии Орла.



Фото мэрии Орла









Артём Ежаков



