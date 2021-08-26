Орловский ЦУР объединился с поисковиками «ЛизаАлерт»

Главная цель совместной работы - сократить время поиска пропавших людей.

Впервые поисковики и ЦУР объединились в 2020 году в Курской области. Сейчас такое взаимодействие налажено уже в шести регионах: Орловской, Самарской, Кировской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.

В задачи ЦУР входит быстрое информирование волонтеров о пропавших и предоставление им необходимых контактов. А также - составление карт с изображением заброшенных построек, открытых люков и других важных для поиска объектов.