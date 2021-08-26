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10:47, 26 августа 2021 года

Орловский ЦУР объединился с поисковиками «ЛизаАлерт»

Главная цель совместной работы - сократить время поиска пропавших людей.


Орловский Центр управления регионом объединился с поисковиками «ЛизаАлерт». Это поможет сократить время поиска пропавших людей. 
 
Впервые поисковики и ЦУР объединились в 2020 году в Курской области. Сейчас такое взаимодействие налажено уже в шести регионах: Орловской, Самарской, Кировской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.
 
В задачи ЦУР входит быстрое информирование волонтеров о пропавших и предоставление им необходимых контактов. А также - составление карт с изображением заброшенных построек, открытых люков и других важных для поиска объектов.



Юлия Сулим
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