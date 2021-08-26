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10:57, 26 августа 2021 года

Пожарно-спасательные части Орла боролись за звание «Лучшее отделение на автоцистерне»

Соревнования пожарных прошли накануне, 25 августа.


Орловские пожарные соревновались в технике, скорости и точности спасения людей. Пожарно-спасательные части Орла боролись за звание «Лучшее отделение на автоцистерне».
 
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, элементы соревнований привычны для участников. Команды показали навыки работы с пожарными лестницами, стволами, специальными агрегатами пожарных автомобилей. Спасателям необходимо было выполнить боевое развертывание от пожарной автоцистерны. Один из самых зрелищных этапов соревнований - сбить мишень напором воды с третьего этажа учебно-тренировочной башни. 
 
В упорной борьбе победило отделение 3-й пожарно-спасательной части, которое дислоцируется в Железнодорожном районе Орла. Они выполнили задание всего за две минуты.



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