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11:20, 26 августа 2021 года Между орловскими школами и детскими садами разделят 10 миллионов рублей Грантополучателями стали 9 учреждений.





На Августовской педагогической конференции в мэрии Орла вручили гранты победителям конкурса «Бережливая инициатива». Он проводился для повышения эффективности организаций образования, здравоохранения и соцзащиты путём применения принципов и инструментов бережливого производства.



За собственные проекты 10 миллионов разделят детские сады № 1, 3, 40, 42; лицеи № 1 и 18; гимназии №16, 34 и 39.



Программы победителей затрагивают организацию горячего питания, физкультуру, библиотечную и канцелярскую работу, безопасность на занятиях и т.д.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



