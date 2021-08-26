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11:20, 26 августа 2021 года

Между орловскими школами и детскими садами разделят 10 миллионов рублей

Грантополучателями стали 9 учреждений.


На Августовской педагогической конференции в мэрии Орла вручили гранты победителям конкурса «Бережливая инициатива». Он проводился для повышения эффективности организаций образования, здравоохранения и соцзащиты путём применения принципов и инструментов бережливого производства.

За собственные проекты 10 миллионов разделят детские сады № 1, 3, 40, 42; лицеи № 1 и 18; гимназии №16, 34 и 39.

Программы победителей затрагивают организацию горячего питания, физкультуру, библиотечную и канцелярскую работу, безопасность на занятиях и т.д.

Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
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