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11:37, 26 августа 2021 года В Орле до сентября несколько жилых домов и соцобъектов остались без горячей воды Мэрия Орла опубликовала график плановых отключений.





В Орле из-за профилактических работ до сентября отключено горячее водоснабжение нескольких жилых домов и социальных объектов. Адреса и время представлены ниже:



• До 20:00 1 сентября: ул. Пионерская, 10; Областная клиническая поликлиника; детский сад № 56; детский сад № 68; Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;

• До 17:00 3 сентября: ул. Грузовая, 119, 121, 123; ул. Привокзальная, 28б.





Артём Ежаков



