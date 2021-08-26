Главная » Новости



12:03, 26 августа 2021 года 95 орловцев накануне заразились COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 95 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 42 749).



Накануне выписан 61 орловец (всего – 39 718). От последствий болезни скончалось 929 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 19 630 (всего – 6 824 540), число выздоровевших – 19 661 (всего – 6 092 818). Общее число летальных исходов – 179 243 (+820 случаев за сутки).





Артём Ежаков



