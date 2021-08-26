Главная » Новости



12:19, 26 августа 2021 года Жители Верховского района рассказали орловскому губернатору о своих достижениях и проблемах Накануне Андрей Клычков совершил рабочую поездку в район.





Александр Харламов один из первых в Верховском районе, кто стал заниматься сельским хозяйством. Говорит, что у каждого поколения фермеров свои сложности. Александр Харламов, глава КФХ: «Сейчас земли нет. Кто начинает - для них в этом смысле сложно. Когда мы начинали, у нас с финансами было сложно». По словам фермера, уборочная в этом году прошла хорошо – способствовала сухая погода, а вот для озимого сева из-за засушливого лета в почве не хватает влаги. Но рапс - уже посеяли. Здесь специализируются на однолетних культурах. В хозяйстве Харламова - пять ангаров для хранения урожая. Только в одном из них хранится 1300 тонн пшеницы – ждет реализации. Склады фермер строил своими силами и постепенно. Так же наращивал производственную базу. Её продемонстрировал главе региона Андрею Клычкову. Крестьянско-фермерское хозяйство стало одной из точек рабочей поездки губернатора. Посетила областная делегация и Русско-Бродскую школу. Здесь за парты сядут 26 первоклассников, а общее количество учеников последние годы - не меньше двухсот. К началу учебного года - готовы. Косметический ремонт сделали самостоятельно. Но есть проблема, которую без специалистов не решить. Людмила Шершова, директор Русско-Бродской средней общеобразовательной школы: «Есть проблемы с канализацией, потому что за 37 лет существования у нас не получилось ремонтировать её ни разу. У нас собственные очистные, которые находятся за территорией школы, а в подвальном помещении, конечно, требуется ремонт. Заявка на муниципалитет сделана, наше руководство об этом знает». В новом учебном году обучение в школе будет проходить по опыту прошлого года. Условия продиктованы пандемией. Расписание - ступенчатое. Соблюдение санитарных норм - обязательно. Но есть и новшество - зарплата учителей изменится. Об этом уже говорил губернатор. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Решение мы на региональном уровне приняли по индексации базовых окладов для педагогических работников. Теперь осталось дело за малым, чтобы у нас на муниципальном уровне эти же решения были приняты. И я абсолютно убежден, что все районы это решение поддержат». Жители района показали главе региона дворы, отремонтированные по федеральной программе. Сделан проезд, пешеходные дорожки, установлено освещение. Но в порядок приведены всего два двора. Жильцы оперативно провели собрание и подали нужные документы в администрацию. Соседи, глядя на преображение, тоже решили поторопиться. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Планов еще много. Я рад тому, что в районе эти планы определяются. Задачи - есть. Жители объективно указывают и на проблемные места, но будем развиваться и двигаться вперед по всем сферам, которые есть». Так, например, остро в районе стоит «мусорный вопрос» - отходы вывозят не регулярно. А жителям Русского Брода негде обналичить средства, единственное отделение банка - закрыто. Еще педиатр в поликлинику приезжает раз в неделю. Обо всем этом и рассказали губернатору, чтобы совместно найти решения.





Анна Вайсергисер



