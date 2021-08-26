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12:27, 26 августа 2021 года Орловец променял штраф на 6 лет тюрьмы Парковый променад со спиртным закончился для мужчины нападением на полицейского.





Северный районный суд города Орла приговорил местного жителя к 6 годам заключения за насилие, опасное для жизни и здоровья представителя власти. Мужчина выпивал в одной из местных лесопарковых зон, чем привлек внимание сотрудника ППС. Полицейский попытался оформить на нарушителя административный протокол в законно установленном порядке, но он отказался предъявить документы, а затем и вовсе попытался уйти от правоохранителя. Перед этим злоумышленник ударил полицейского кулаком в голову, а затем, когда полицейский попытался встать, ногой – тоже в голову.



Сторона защиты проиграла суды первой и второй инстанции, а также кассационное рассмотрение.





Артём Ежаков



