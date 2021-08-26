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14:00, 26 августа 2021 года

На Орловщине пресекли продажу поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19

Прокуратура Глазуновского района добилась блокировки запрещённого сайта.


В Глазуновском районе Орловской области в ходе интернет-мониторинга прокуратурой выявлен сайт, торгующий поддельными сертификатами о вакцинации против COVID-19 и справками о прохождении медосмотров.

В суде ведомство потребовало удалить запрещённую информацию, что и было сделано после оглашения вердикта.

Напомним, что за изготовление, сбыт и использование фальшивых сертификатов о вакцинации и отрицательных ПЦР-тестов предусмотрена уголовная ответственность.

Изготовление и сбыт «ковидных» документов караются по ч.1 ст.327 УК РФ. Санкции по этой статье: лишение свободы, ограничение свободы, принудительные работы (всё – до двух лет), арест (6 месяцев).

Использование гражданами заведомо подложных сертификатов о вакцинации (оригинальных без прохождения самой вакцинации или поддельных) наказывается по ч.3 ст.327 УК РФ. Возможные санкции: лишение свободы, ограничение свободы, принудительные работы (всё – до одного года). Если обладатель такой справки окажется источником инфекции, его ждет наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий.

Информацию об услугах по получению медицинских документов в обход официальных процедур полиция просит сообщать по телефону «02», с мобильного – «112».


Артём Ежаков
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