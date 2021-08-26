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14:36, 26 августа 2021 года Юрий Ноздрунов потерпел неудачу во втором матче на Паралимпиаде Орловец уступил представителю Великобритании Эшли Эйси Томпсону.





На Паралимпиаде, которая проходит в эти дни в Токио, состоялся второй игровой день в соревнованиях по настольному теннису. Орловец Юрий Ноздрунов встречался с британцем Эшли Эйси Томпсоном. Итог встречи – поражение нашего спортсмена со счетом 2:3. Как рассказал наставник Юрия Ноздрунова Дмитрий Боев, на старте матча его подопечный вёл в счёте, однако не смог довести дело до победного конца.



Следующим соперником Юрия Ноздрунова станет японец Койо Ивабучи.



Дмитрий Боев, тренер Юрия Ноздрунова: «В группе у Юры все соперники равны между собой по силам. Пересекались на различных турнирах. Японец – спортсмен волевой, настоящий самурай. Будем надеяться на лучшее».

Решающая игра для Юрия Ноздрунова начнётся, когда в Орле будет глубокая ночь. В случае победы наш спортсмен выйдет из группы с первого места.





Анастасия Дорохова



