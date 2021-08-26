четверг 26.08.2021 17:14:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:36, 26 августа 2021 года

Юрий Ноздрунов потерпел неудачу во втором матче на Паралимпиаде

Орловец уступил представителю Великобритании Эшли Эйси Томпсону.


На Паралимпиаде, которая проходит в эти дни в Токио, состоялся второй игровой день в соревнованиях по настольному теннису. Орловец Юрий Ноздрунов встречался с британцем Эшли Эйси Томпсоном. Итог встречи – поражение нашего спортсмена со счетом 2:3. Как рассказал наставник Юрия Ноздрунова Дмитрий Боев, на старте матча его подопечный вёл в счёте, однако не смог довести дело до победного конца.

Следующим соперником Юрия Ноздрунова станет японец Койо Ивабучи.

Дмитрий Боев, тренер Юрия Ноздрунова: «В группе у Юры все соперники равны между собой по силам. Пересекались на различных турнирах. Японец – спортсмен волевой, настоящий самурай. Будем надеяться на лучшее».

Решающая игра для Юрия Ноздрунова начнётся, когда в Орле будет глубокая ночь. В случае победы наш спортсмен выйдет из группы с первого места.


Анастасия Дорохова
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.