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15:29, 26 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Педагоги Орла добились 75-процентного иммунитета к ковиду.



- Жители Верховского района рассказали орловскому губернатору о своих достижениях и проблемах. Накануне Андрей Клычков совершил рабочую поездку в район.



- Школьники соревновались в тактической стрельбе.



- Путь к знаниям безопасен не везде. Активисты проверили подходы к городским школам.



- «Лирический дневник» - к 70-летию. Александр Лысенко отмечает юбилей.



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