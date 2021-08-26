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15:31, 26 августа 2021 года В Орловской области отремонтируют больше сотни лифтов и крыш Работы запланированы на текущий год.





На Орловщине до конца 2021 года в порядке очерёдности планируется отремонтировать 248 многоквартирных домов, 130 крыш, а также заменить 127 лифтов в 32 зданиях.



Что касается кровли, то 29 из них уже отремонтированы, на 77 продолжаются работы. В программу замены лифтов включены 19 домов в Орле, 10 – в Мценске, 3 – в Ливнах.





Артём Ежаков



