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16:12, 26 августа 2021 года Около 174 тыс. жителей Орловщины вакцинировались от COVID-19 Текущую прививочную кампанию обсудили на сегодняшнем заседании оперативного штаба.





В Орловской области продолжается прививочная кампания против COVID-19. В данный момент полностью завершили вакцинацию 173 805 человек, первый компонент получили 208 792 орловца.



Под вакцинацию доступно 5 208 слотов. В регионе есть запас вакцин «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».

В области доступно 35% коечного фонда.





Артём Ежаков



