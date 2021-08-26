В Орле задержали распространителя марихуаны

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16:21, 26 августа 2021 года
В Орле задержали распространителя марихуаныПолицейским удалось предотвратить сбыт значительного объёма наркотика.
В Орле, благодаря оперативной информации, сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков установлен и задержан подозреваемый в распространении значительного объёма марихуаны, – сообщили в областном УМВД. 22-летнего парня задержали в лесополосе в Заводском районе – молодой человек перед этим заложил в тайники пять свертков с растительным наркотиком. При себе у него нашли ещё два таких же. Общий вес изъятого составил 7,02 грамма.
Парня задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Артём Ежаков