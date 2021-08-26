Главная » Новости



16:35, 26 августа 2021 года В Нарышкинской ЦРБ в день от коронавируса прививают до 60 человек Всего вакцинацию прошли 174 тысячи жителей Орловской области.





Сейчас в Нарышкинской ЦРБ доступны три препарата: «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «Спутник Лайт». Последний используют для повторной прививки через полгода после первой вакцинации, а также в случае если человек переболел тяжёлой пневмонией.



Валентина Гладкова, терапевт Нарышкинской ЦРБ: «Мы прививаем «Спутником Лайт» людей, у которых была документально подтвержденная тяжёлая пневмония и они ни разу не прививались. Через шесть месяцев они приходят к нам и прививаются «Лайтом». И пожилые люди с тяжелыми хроническими заболеваниями».

Медики вправе отказать в прививке, если на момент вакцинации у человека обострились хронические заболевания или есть признаки ОРВИ. А вот людям с аллергическими реакциями волноваться не стоит. Единственное противопоказание – аллергия на компонент прививки.



В районной поликлинике в день прививают до 60 человек. А если вы не идёте на прививку, то прививка идёт к вам. В Нарышкинской ЦРБ набирает популярность коллективная иммунизация. Медики выезжают на предприятия, где защиту от COVID-19 решили получить сотрудники, не отрываясь от рабочего процесса.





Надежда Невматулина, Юлия Сабельникова



