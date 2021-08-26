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16:54, 26 августа 2021 года

В Троснянском районе появилась новая спортплощадка

На её устройство потратили 6,5 миллионов рублей.


В Троснянском районе открылась новая, уже седьмая по счёту, спортивная площадка. На неё потратили 6,5 миллионов рублей. Здесь можно заниматься футболом, хоккеем, волейболом, баскетболом и теннисом, а также использовать тренажёры. Сегодня объект посетил губернатор Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы поставили перед собой задачу создать такие условия, чтобы жители региона разных возрастов имели возможность заниматься физической культурой и спортом. За последние три года начали работу 13 подобных спортивных площадок в городах и районах области, в районах строятся физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. В пяти районах области в рамках проекта «Народный бюджет» завершается устройство универсальных спортивных площадок. До 2023 года в каждом муниципальном образовании установим площадки комплекса ГТО».

Глава региона не стал изменять традиции первого удара по воротам. Андрею Клычкову удалось дважды переиграть юных вратарей.

Фото пресс-службы правительства Орловской области


Артём Ежаков
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