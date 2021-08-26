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17:11, 26 августа 2021 года

Орловская школа №50 получила инвентарь для занятий бадминтоном

Такой подарок получат 10 школ региона.


Федерация бадминтона Орловской области передаст оборудование для спорта в 10 региональных школ. Это стало возможным благодаря проекту «Бадминтон – здоровое зрение».

Ракетки, сетки, стойки, воланы уже получила школа №50 города Орла. Бадминтон станет частью уроков физкультуры у школьников младшей и средней группы. Благодаря новому оборудованию юные орловцы узнают все тонкости спортивной игры.

Кстати, орловцы уже проявили интерес к этому виду спорта - за две недели на занятия в секции записались 24 ребёнка. Учиться играть в бадминтон уже с 1 сентября смогут школьники из Орла, Мценска, Тросны и Нарышкино. А у федерации бадминтона – в планах завоевать президентский грант и потратить его на проведение всероссийских соревнований и пополнение запасов инвентаря.


Анастасия Дорохова
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