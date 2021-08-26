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17:30, 26 августа 2021 года

В Орловской области растет заболеваемость «индийским» штаммом COVID-19

С прошлой недели им заразились 17 орловцев.


В Орловской области продолжается наблюдение за распространением мутировавших штаммов коронавируса. За все время пандемии видоизмененный вариант COVID-19 нашли у 50 орловцев. Четверо орловцев заболели «британским» штаммом, 46 – «индийским». С прошлой недели «индийский» вариант подтвердился у 17 жителей региона. Об этом проинформировал руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает информационный портал Орловской области.

На минувшей семидневке 8 человек привезли коронавирус из Турции, из Краснодарского края – 10, Крыма – 4, Дагестана – 1.


Артём Ежаков
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