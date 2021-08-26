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17:31, 26 августа 2021 года На Орловщине вырастет прожиточный минимум В следующем году этот показатель станет больше для всех категорий граждан.





Опубликовано постановление регионального правительства № 504 от 26 августа 2021 года: «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области на 2022 год». Документ подписан губернатором Андреем Клычковым.



Согласно тексту постановления, в 2022 году величина прожиточного минимума на душу населения Орловщины составит 11 114 рублей (+392 рубля), для трудоспособного населения – 12 114 рублей (+634 рубля), для пенсионеров – 9 644 рублей (+772), для детей – 11 122 рублей (+271).





Артём Ежаков



