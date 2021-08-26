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17:32, 26 августа 2021 года Линейки в День знаний в орловских школах пройдут в очном режиме Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба.





Оперативный штаб по коронавирусу утвердил решение о формате проведения торжественных линеек в День знаний. 1 сентября мероприятия состоятся в очном режиме – учреждениям рекомендовано проводить их на пришкольной территории. Участие более 50 человек запрещено, а присутствующие обязаны соблюдать социальное дистанцирование и использовать СИЗ.



«Достаточно высокий процент вакцинации в большинстве учебных заведений позволяет нам говорить о возможности проведения линеек на открытом воздухе по параллелям или по классам», – цитирует губернатора Андрея Клычкова сайт областного правительства.



Всего на Орловщине вакцинировано порядка 60% педагогов, или 13 296 человек.





Артём Ежаков



