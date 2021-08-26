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17:54, 26 августа 2021 года В орловском микрорайоне «Зареченский» появятся новые остановки общественного транспорта Общественный транспорт станет доступнее, а проживание в новом микрорайоне - комфортнее. С новой транспортной схемой ознакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





«Зареченский» микрорайон Орла - большой. И бульвар Молодежи становится буквально местом марафонских дистанций. Жители говорят: общественный транспорт, в основном, ходит без нареканий. Только вот путь от новых домов до остановки занимает иногда больше 20 минут.



В микрорайоне живут около 20 тысяч человек. Новые дома растут как грибы после дождя. А вопрос транспортной доступности остается нерешённым. За проблему взялся Общероссийский народный фронт.



Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы вышли с предложением - обратились в администрацию города Орла с просьбой разработать маршруты».

Дело сдвинулось с мёртвой точки. Специалисты разрабатывают новую транспортную схему: с учётом мнения жителей. Ряд маршрутов изменится.



Вадим Ничипоров, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения комитета транспорта и связи администрации г. Орла: «Будет следующим образом: по улице генерала Ковалёва, бульвару Молодёжи, до Ледовой арены, по улице Зеленина, по Емлютина до улицы Зареченской».

Власти обещают: рядом с новостройками на Емлютина появится разворотное кольцо и конечная остановка. В два раза планируют продлить 8-й маршрут.



Вадим Ничипоров, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения комитета транспорта и связи администрации г. Орла: «Он будет проходить полностью по улице Алроса до Зеленина, по бульвару Молодёжи, через Ковалёва выезжать на Мостовую. Приближаем к центру микрорайона, к Ледовой арене, чтобы людям проще было до него дойти».

В мэрии пообещали, что новая транспортная схема заработает уже к началу зимы.



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Юлия Сабельникова



