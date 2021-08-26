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18:12, 26 августа 2021 года

В селе Русский Брод завершается капремонт дома культуры

Ремонт обошёлся в сумму 5,5 миллионов рублей.


В селе Русский Брод завершается ремонт дома культуры. Работы ведутся в по нацпроекту «Культура». Здесь сделали кровлю, водосток, фасад, установили пандус и обустроили отмостку, заменили окна, двери и электропроводку.

Сейчас, по словам подрядчика, 99% работ уже выполнены. Осталось установить пожарную сигнализацию. Сдать объект обещают 1 сентября.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Если проанализировать период с 2018 по 2021 год, мы более чем в 4 раза смогли увеличить объёмы инвестиций в объекты инфраструктуры и социального профиля в целом».



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