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18:38, 26 августа 2021 года Три орловских проекта стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Об этом в своих сетевых аккаунтах сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, сегодня состоялось подведение итогов V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Сразу три орловских проекта стали победителями и получат субсидии из федерального бюджета:



- г. Мценск, проект «Фетовский сквер» - 70 млн рублей,

- г. Новосиль, проект «Васильковая гавань» - 50 млн рублей,

- историческое поселение Волково, проект «Благоустройство усадьбы Шеншиных и прилегающей парковой зоны» - 56 млн рублей.



Андрей Клычков: «Орловская область стабильно показывает высокие результаты на конкурсе - за минувшие два года каждый малый город из 6 стал победителем и получил федеральное финансирование. Это такие заметные проекты, как "Голубь Кантемира" в Дмитровске, находящиеся в завершающей стадии "Сад-Городок" в Болхове, Малоархангельский парк, Парк машиностроителей в Ливнах. Все эти населенные пункты входят в активно развивающиеся сегодня туристические маршруты регионального бренда «Бирюзовое кольцо России».

Я искренне рад, что меняется отношение к малым городам, их развитию уделяется все больше внимания, это находит отражение в федеральных инициативах. Появляется современная и развитая инфраструктура, города становятся все более комфортными для проживания. Мы будем и дальше продолжать эту работу, оставляя одним из основных приоритетов активное участие населения в выборе объектов благоустройства. Ведь за последние годы наш регион демонстрирует одни из самых высоких показателей в стране по активности и вовлеченности жителей в проекты развития территорий».



Как отметил губернатор, залогом таких результатов стало тесное взаимодействие региональной и муниципальной власти в совместном решении вопросов повышения качества жизни жителей малых территорий.



Фото из аккаунта Андрея Клычкова в соцсети





Орловское Информбюро



