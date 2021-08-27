27 августа вакцинация от COVID-19 организована в Советском районе Орла

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5:55, 27 августа 2021 года
27 августа вакцинация от COVID-19 организована в Советском районе ОрлаМобильный прививочный пункт будет работать с 12:00 до 19:00.
В Советском районе Орла сегодня, 27 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресу: ул. Тургенева, д.42 (ТЦ «Водолей»).
Также сегодня мобильная вакцинация развёрнута в Ливнах. С 11:00 до 18:00 прививку можно сделать в мобильном ФАПе. Он ожидает пациентов на территории, прилегающей к ТЦ «Магнит Семейный»
Прививка делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).
Артём Ежаков