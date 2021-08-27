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7:56, 27 августа 2021 года В Хотынецком районе до конца года отремонтируют несколько дорог На работы райцентру выделено 7 миллионов рублей.





Из Дорожного фонда Орловской области Хотынецкому району выделено 7 миллионов рублей для ремонта нескольких трасс в текущем году. В посёлке Хотынец в список попали ул. Строителей, Пушкина и Чапаева. Также в перечне ремонтируемых объектов автодорога общего пользования в д. Большое Юрьево (ул. Молодёжная).



Подрядчики уже приступили к работам.





Артём Ежаков



