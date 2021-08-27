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8:57, 27 августа 2021 года

Орловский бизнес сработал в «плюс» в первом полугодии 2021 года

Орёлстат: большинство предприятий показали прибыль.


В первые полгода 2021 года 203 предприятия Орловщины показали общую прибыль в размере более 21 млрд рублей, а 74 организации вышли в убыток, оценённый в 759 млн рублей. Таким образом, сальдированный результат (прибыль минус убыток) орловских предприятий превысил 20,3 млрд рублей – в 2,5 раза больше, чем год назад. В этом отчёте не учитывались субъекты малого предпринимательства и организации со средней численностью персонала менее чем 15 человек, банки, страховые и государственные (муниципальные) учреждения.


Артём Ежаков
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