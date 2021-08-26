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21:20, 26 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- 174 тысяч орловцев сделали выбор в пользу вакцинации. Заболеваемость снижается.



- В микрорайоне «Зареченский» улучшится транспортная схема.



- В этом году в Орловской области отремонтируют больше сотни крыш.



- К 1 сентября должны сдать отремонтированный дом культуры в посёлке Русский Брод.



- В Троснянском районе появилась новая спортплощадка.



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