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9:50, 27 августа 2021 года Под Орлом в пожаре погибла 88-летняя пенсионерка Жилой дом в деревне Фёдоровка вспыхнул накануне утром.





На улице Садовой в деревне Фёдоровка Залегощенского района накануне утром загорелся одноэтажный жилой дом. Спасателям сообщили о пожаре в 6:15. На место выехали огнеборцы из Залегощи и Мохового. К ним присоединились добровольцы из отряда «Победное».



На месте выяснилось, что пламя успело охватить кровлю и внутренние помещения здания. Огонь грозил перекинуться на соседние дома, но спасателям удалось локализовать возгорание и ликвидировать ЧП.



К сожалению, в доме пожарные обнаружили тело 88-летней женщины. Внутри пламя уничтожило 63 м2 помещений.



Степень ущерба и причины произошедшего выясняются специалистами.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



