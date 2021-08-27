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10:07, 27 августа 2021 года Орловские полицейские удостоились благодарности полпреда президента РФ в ЦФО Награды получили руководители подразделений регионального УМВД.





В областной администрации накануне состоялось торжественное вручение благодарственных писем от Олега Щёголева – полномочного представителя президента РФ в ЦФО. За высокий профессионализм и добросовестное исполнение служебных обязанностей их получили начальник отдела организации деятельности УУП и ПДН регионального УМВД Александр Жуков, глава управления по работе с личным составом УМВД Юрий Гарашко и руководитель Центра по противодействию экстремизму УМВД Сергей Докукин.





Письма отличившимся полицейским вручали федеральный инспектор по Орловской области аппарата полпреда президента РФ в ЦФО Леонид Соломатин и депутат Госдумы Ольга Пилипенко, – сообщили в областном УМВД.





Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



