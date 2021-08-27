Главная » Новости



10:30, 27 августа 2021 года Под Орлом после столкновения с мотоблоком госпитализированы двое 14-летних подростков ДТП произошло накануне вечером.





26 августа в 20:10 на нулевом километре трассы Глазуновка – Тросна – Тагино – Подолянь 14-летний мотоциклист не справился управлением и врезался в стоящий на обочине мотоблок. Юноша и его пассажирка-ровесница госпитализированы. В силу возраста, прав управления мотоциклом подросток не имел.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



